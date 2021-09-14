У премьера Великобритании Бориса Джонсона случилось горе

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерла от болезни Паркинсона.
Шарлотта Джонсон Уол ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает Sky News.
"Она мирно скончалась в госпитале в Лондоне", - говорится в сообщении.
Женщина была художницей, но из-за болезни не могла продолжать заниматься любимым делом.
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56-летний Борис Джонсон женился на своей невесте 33-летней Керри Саймондс. Свадьбу устраивали для 30 близких друзей и семьи 29 мая. Больше празднования для родственников и друзей планируют следующим летом. Для главы британского правительства этот брак стал третьим. Пара объявила о помолвке в феврале прошлого года. У них уже есть общий ребенок.
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