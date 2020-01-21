У посольства США в Багдаде упали две ракеты

В Ираке обстреляли посольство США. Фото: ЗИК

В Багдаде в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша".

Три ракеты были выпущены из района Зафарания, который находится за пределами иракской столицы, сообщили источники в полиции Ирака, передает Reuters.

Две из них упали возле американского посольства. Информации о пострадавших нет.

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14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.