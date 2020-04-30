"У них есть заначка" - что будет с экономикой России после коронавируса

Пандемия коронавируса в России наложилась на сложную политическую ситуацию, что усилило экономический кризис. Фото: Reuters

Чиновники РФ начали говорить о будущем ослаблении карантинных мер. Хотя эпидемия коронавируса все еще продолжается, экономика слишком сильно давит.

Об этом рассказала Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики в РФ. Кризис состоит из экономического падения, которое продолжается несколько лет, пандемии коронавируса и напряженной политической ситуации (передача власти).

ВВП суммарно упадет на 5-7%. Ресурсов на функционирование государства хватит: есть "заначка". Но ее хватит не на всех.

"Давайте так разделим: люди, бизнес, бюджет – три истории. Про федеральный бюджет я бы, честно, сильно не заморачивалась. Да, будет дикий провал, но у них там заначка под названием Фонд национального благосостояния. И в первую голову это пойдет туда. А вот что обломится регионам, я бы хотела понимать", - уточнила она.

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Кроме регионов, больше всего пострадает малый и средний бизнесы - то есть люди. Большой бизнес поддерживается государством. Как и во время кризиса 2009 года. Малый и средний бизнесы тогда не были под основным ударом. А в этот раз пострадают больше всего они.

И даже между обычными гражданами прослеживается определенное неравенство в плане поддержки: бюджетники, пенсионеры и работники крупных компаний получат помощь от государства, больше или меньше. Этим людям помогают, потому что они - электоральное ядро. А всем другим, малый бизнес, средний и самозанятые, примерно 25-28 млн человек, будет труднее.

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