"У нее в сумке бомба" - мужчина отомстил за отказ выйти замуж

Мужчина сообщил, что любимая перевозит бомбу.

Кутубудин Шахивала, 28 лет, позвонил в индийский Международный аэропорт и сообщил, что в сумке 26-летней женщины из Йемена находится бомба.

Так Шахивала решил отомстить возлюбленной за отказ жениться на нем, пишет Independent.

Шахивала познакомился с женщиной в интернете. Несколько месяцев они общалась через WhatsApp.

Мужчина представился богатым бизнесменом. Женщина приехала к нему в Мумбаи. Когда встретились, оказалось - он простой механик.

Шахивала предложил женщине выйти за него замуж. Она отказала ему и уехала. Мужчина рассердился и позвонил в аэропорт.

Женщина приехала в аэропорт на свой рейс в Йемен в 5 утра. Здесь ее задержали и обыскали.

"В ее сумке ничего не нашли. После проверки ее отпустили", - сказал Джаянт Гангаван помощник инспектора индийской полиции.

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Женщина рассказала полиции, что интернет-знакомый угрожал создать ей проблемы. Она подтвердила, что номер, с которого звонили с предупреждением о бомбе, принадлежал Шахивале.

Влюбленного мужчину арестовали за преступный умысел и подстрекательство общественного страха.

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