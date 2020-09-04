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пятница, 04 сентября 2020 15:58

У Навального до отравления были проблемы с питанием и пищеварением - российские врачи

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У Навального до отравления были проблемы с питанием и пищеварением - российские врачи
Навальный худел перед отравлением. Фото: BBC

Заведующий отделом острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев заявил, что у российского оппозиционера Алексея Навального до его госпитализации с отравлением были проблемы с питанием и пищеварением.

Он сослался на анамнез, собранный со слов спутников Навального, - сообщает Интерфакс.

"Данные анамнеза со слов сопровождающих указывали на то, что были проблемы с пищеварением и питанием в течение 5-7 дней. Пациент использовал диеты для снижения массы тела", - сообщил Сабаев.

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При поступлении Навального в Омскую больницу его анализы, в том числе уровень сахара в крови и молочной кислоты показали, что нарушение обмена веществ начало формироваться за несколько дней до госпитализации.

"Ситуация могла быть спровоцирована стрессом, переутомлением, алкоголем или погодными условиями. Любой из этих факторов мог повлиять на ухудшение состояния здоровья, даже банальное отсутствие завтрака", - сказал токсиколог.

20 августа российскому политику Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 2 сентября в правительстве Германии заявили, что, согласно выводам военных токсикологов, Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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Дата
04
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