"У нас потрясающий секс" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем

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В городе Дейтон, США, пенсионерка 61-летняя Шерил МакГрегор обручилась с 24-летним Кораном Маккейном.

У влюбленных разница в возрасте 37 лет, сообщило издание The Sun.

Мужчине было 15 лет, когда они познакомились. Однако вместе пара только с 2020 года.

"Я не чувствую большой разницы в возрасте между нами. У Шерил молодая душа. Самой большой ошибкой является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в завещании. Это не так", - прокомментировал Маккейн.

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Невеста также не реагирует на волны хейта. Они с молодым возлюбленным снимают зажигательные видео в TikTok. Уже собрали более 826 тыс. подписчиков в соцсети.

"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят ерунду. Мы танцуем и распространяем положительные вибрации. Я отношусь к Корану хорошо, он относится хорошо ко мне. У нас потрясающая сексуальная жизнь. Кому какое дело?" - подытожила Шерил.

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