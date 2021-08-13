"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем

 
Ексклюзивы
1/5
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 198
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 369
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1044
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 675
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1134
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 630
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1539
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3267
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2412
Фото
Все фото
3
3
3
6
6
&quot;У нас потрясающая сексуальная жизнь&quot; - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
В России взорвался автобус с пассажирами: кадры трагедии
В России взорвался автобус с пассажирами: кадры трагедии
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
После пожаров Турцию накрыла новая стихия
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
42 человек погибли в результате пожаров
42 человек погибли в результате пожаров
Видео
Все видео
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
В Италии бушуют пожары: есть погибшие
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности
Античный фастфуд откроют для туристов
Античный фастфуд откроют для туристов
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Девушка Протасевича сделала заявление на госканале Беларуси
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 540
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 189
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2952
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1881
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1539
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 567
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
пятница, 13 августа 2021 13:10

"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
3

  Комментировать

61-летняя Шерил МакГрегор обручилась с 24-летним Кораном Маккейном.
Фото: SWNS
Пара создала аккаунт в TikTok и собрала там более 826 тыс. подписчиков.
По словам пары, они влюблены и хотят быстрее пожениться.

В городе Дейтон, США, пенсионерка 61-летняя Шерил МакГрегор обручилась с 24-летним Кораном Маккейном.

У влюбленных разница в возрасте 37 лет, сообщило издание The Sun.

Мужчине было 15 лет, когда они познакомились. Однако вместе пара только с 2020 года.

"Я не чувствую большой разницы в возрасте между нами. У Шерил молодая душа. Самой большой ошибкой является предположение хейтеров, что я использую ее или жду, когда появлюсь в завещании. Это не так", - прокомментировал Маккейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Невеста также не реагирует на волны хейта. Они с молодым возлюбленным снимают зажигательные видео в TikTok. Уже собрали более 826 тыс. подписчиков в соцсети.

"Не надо судить книгу по обложке. Эти люди говорят ерунду. Мы танцуем и распространяем положительные вибрации. Я отношусь к Корану хорошо, он относится хорошо ко мне. У нас потрясающая сексуальная жизнь. Кому какое дело?" - подытожила Шерил.

Индийская пара поженилась в костюмах защиты с ног до головы после того, как у жениха обнаружили коронавирус. Полиция прибыла к месту церемонии, узнав о положительном результате теста у жениха, и хотела остановить ее. Но когда увидела меры предосторожности, позволила продолжить обряд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"У нас потрясающая сексуальная жизнь" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

Ведущий записал первый в мире подкаст

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 12132
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 8388
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 7767
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7713
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 4905
Мир
Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции
Ребенок выстрелил матери в голову во время видеоконференции Просмотров: 54
Однажды утром между жителями единого города возникла Стена
Однажды утром между жителями единого города возникла Стена
 Просмотров: 99
Подозреваемого экс-министра Рудьковского отпустили лечиться в Вену - он оказался в Монако
Подозреваемого экс-министра Рудьковского отпустили лечиться в Вену - он оказался в Монако Просмотров: 216
Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев
Крупнейший порт Китая закрыли из-за заражения Covid-19 одного сотрудника: мировая торговля на грани сбоев Просмотров: 171
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
Из-за пассажирки пострадали 19 человек: назвали причину взрыва автобуса в России
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
4
Крым затопило
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
Голосов: 213
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть