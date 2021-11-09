У берегов РФ контейнеровоз раскололся пополам

На борту судна находятся 14 членов экипажа.

В Приморском крае РФ, вблизи мыса Козино Японского моря, раскололся пополам панамский контейнеровоз "Rise Shine".

На борту находятся 14 членов экипажа, контейнеровоз сел на мель, сообщил российский "Интерфакс" и "РБК".

Капитан судна направил сообщение об угрозе членам экипажа. В районе чрезвычайного происшествия – ветер и высокие волны (до четырех метров).

Для предотвращения разлива нефтепродуктов вокруг судна хотят установить боновые заграждения.

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В марте контейнеровоз Ever Given чуть снова не заблокировал Суэцкий канал.