У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ

Источники свидетельствуют, что в Белом доме думают о помощи Украине. Фото: Reuters

В администрации президента США Джо Байдена изучают варианты поддержки украинского сопротивления в случае нового вторжения России.

Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на проинформированного чиновника.

В Белом доме также рассматривают поддержку повстанческих групп на случай свержения Россией украинского правительства или оккупации значительной территории.

Основу партизанской армии могут составлять 500 тыс. украинских военных с боевым опытом, пишет журналист. США могут снабжать партизан зенитно-ракетными комплексами Stinger.

Американские специалисты обсуждают обустройство тайников с оружием и другие инструменты "секретной сети" на случай вторжения России.

В рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств, пишет Игнатиус. Они изучают организацию движения сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии против провластных сил и в Ираке и Афганистане против США.

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Также в группу входят юристы. Они изучают возможность поддержки потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.