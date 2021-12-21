У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ

В администрации президента США Джо Байдена изучают варианты поддержки украинского сопротивления в случае нового вторжения России.
Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на проинформированного чиновника.
В Белом доме также рассматривают поддержку повстанческих групп на случай свержения Россией украинского правительства или оккупации значительной территории.
Основу партизанской армии могут составлять 500 тыс. украинских военных с боевым опытом, пишет журналист. США могут снабжать партизан зенитно-ракетными комплексами Stinger.
Американские специалисты обсуждают обустройство тайников с оружием и другие инструменты "секретной сети" на случай вторжения России.
В рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств, пишет Игнатиус. Они изучают организацию движения сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии против провластных сил и в Ираке и Афганистане против США.
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Также в группу входят юристы. Они изучают возможность поддержки потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал возможное вторжение войск Российской Федерации в Украину. По его словам, европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
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