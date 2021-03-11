У Байдена ответили Конгрессу относительно задержки антироссийских санкций

У Байдена не исключают введения новых санкций против России. Фото: Цензор

Администрация Джо Байдена продолжает рассматривать возможность применения новых санкций против российского газопровода Nord Stream 2.

"США четко заявляют, что мы выступаем против его завершения (проекта газопровода Nord Stream 2 - ред.), и мы продолжаем изучать другие возможности для санкций", - отметил глава Держдепаратменту США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Он еще раз подчеркнул, что официальный Вашингтон считает этот проект "плохой идеей" и нынешняя администрация дала четко понять, что выступает против его достройки.

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Накануне группа конгрессменов США обратилась к главе Госдепартамента с официальным письмом, в котором критиковала нынешнюю администрацию в недостаточном реагировании на попытки РФ завершить строительство Nord Stream 2 несмотря на принятые в США законы, предусматривающие санкции за это.