У Байдена не поддержали введение санкций против "Северного потока-2"

Санкции против "Северного потока-2" не поддерживают у Байдена. Фото: ЕРА

Администрация США не поддерживает немедленное введение дополнительных санкций против "Северного потока-2".

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США рассказали о сроках и условиях запуска "Северного потока-2"

"У нас есть разногласия с некоторыми конгрессменами, которые считают, что можно достичь нужного эффекта, если ввести санкции против "Северного потока-2" прямо сейчас. Мы не согласны с этим", - сказала она на брифинге.

Администрация США считает, что может использовать тему "Северного потока-2" для влияния на Россию.

"Это - рычаг для давления", - заявила Псаки.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в эфире радиостанции National Public Radio заявил: "Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется в Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно известно". "Северный поток – 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Протяженностью 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы были остановлены из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020-го. 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".