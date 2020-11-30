Тысячи заключенных полгода получали помощь по безработице

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом / Reuters

В США раскрыли схему, в которой десятки тысяч заключенных незаконно получали пособие по безработице от государства из-за пандемии.

С марта по август калифорнийские узники по всему штату подали около 35 тыс. заявлений о помощи по безработице на общую сумму $140 млн. Иногда деньги приходили заключенным прямо в места содержания. В других случаях родственникам и друзьям. Об этом пишет NВС.

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Следователи узнали о схеме в сентябре, когда в тюрьмы начали массово приходить денежные переводы для заключенных. Иногда приходили на настоящие имена, иногда на вымышленные.

В Калифорнии, в отличие от 35 других штатов, отсутствует система, которая сравнивает данные о списках заключенных с заявлениями о безработице. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал мошенничество абсолютно неприемлемым и дал указание собрать рабочую группу для решения проблемы.