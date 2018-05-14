"Ты настоящая корова": премьер Израиля поздравил победительницу Евровидения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в скандал из-за Twitter, который неправильно перевел его пост с приветствием соотечественницы Нетти Барзилай с победой на Евровидении.

Израильский лидер в соцсети назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая" - на иврите так обращаются к хорошему другу, - сообщают Политика Новости.

При этом автоматический перевод соцсети выдал фразу: "Ты же корова!" (На английском и русском языках).

Следующая запись премьера Twitter перевел так же: "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!".

Пользователи сети обратили внимание на ошибку и объяснили людям, которые не знают иврит, что это значит.

"Чтобы не было каких-либо путаницы: он называет Нетту "Капаро", что похоже на название домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга. Это просто написано на иврите так, как слово "cow"( англ. "корова") ", - отмечает в комментарии пользователь.

Победительницей песенного конкурса Евровидение-2018 стала представительница Израиля - певица Нетта Барзилай с песней Toy. По результатам голосования зрителей и жюри она получила максимальные 529 баллов.