Twitter заблокировал Трампа

Twitter удалил три твита Трампа. Фото: Reuters

Администрация Twitter лишила президента США Дональда Трампа права публиковать новые сообщения на своей странице.

Такой запрет продлится минимум ближайшие 12 часов. Об этом говорится в экстренном сообщении на официальной странице сети.

Решение приняли из-за многократных серьезных нарушений, которые запрещают использование сервиса для манипуляции общественным мнением.

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Такое наказание со стороны Twitter впервые применяется в отношении президента США.

Администрация социальной сети также сообщила, что в случае дальнейших нарушений навсегда заблокирует аккаунт Трампа. В то же время, Twitter удалил три твита президента. Среди них - видеообращение, президента к нападающим на парламент, в котором он намеками оправдал их действия.

Сейчас у Трампа есть 88,7 млн подписчиков в Twitter. Эта сеть является одним из его ключевых информационных инструментов.

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал мирно передать власть своему преемнику Джо Байдена. Он заявил об этом после утверждения итогов выборов в Конгрессе.