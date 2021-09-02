Твердые частицы в Covid-вакцине Moderna оказались нержавеющей сталью: как они туда попали

Твердые частицы в вакцине Moderna оказались нержавеющей сталью. Фото: Reuters

В Японии в вакцинах от коронавируса производства Moderna нашли твердые частицы. После ряда исследований оказалось, что в препарат попала нержавеющая сталь.

Об этом сообщила компания-распространитель в Японии Takeda, передает Reuters.

Вероятно, в препарат частицы стали попали из-за трения металла в оборудовании при производстве. Совместное расследование провели Takeda с испанской компанией-производителем Rovi.

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Загрязнение нашли только в 39 флаконах с вакциной. Но решили снять препарат из двух других партий с производственной линии.

Компания предполагает, что загрязнение могли быть только в трех партиях. Специалисты полностью проверили производственное помещение. Также ввели новые процедуры для избежания подобных ситуаций в будущем.

Moderna и Takeda заявили, что нержавеющая сталь используется для клапанов сердца, замены суставов, металлических швов и скоб. Поэтому они опровергли, что у привитых вакциной с этими частицами будут повышенные риски для здоровья.

В части флаконов с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнения твердыми частицами. Поэтому Япония остановила использования 1,63 млн доз препарата от американской компании. В партии, где нашли загрязнения, было более 565 тыс. доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах.