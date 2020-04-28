Туркменистан: женщинам запретили маникюр и педикюр

Туркменистан - одна из самых закрытых стран мира. В мировом индексе свободы прессы за 2019 страна заняла последнее место. фото http://berlek-nkp.com

В Туркменистане женщинам запретили красить волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр. Власти столицы Ашхабада приняла новые правила, ужесточив требования к внешнему виду женщин, работающих в государственных структурах.

Подобные запреты уже действовали в стране в 2018 году, но позже власти смягчили ограничения - сообщает Радио Свобода Азатлык. Также запрещено носить широкие воротники, украшенные национальными узорами. Часть населения считает, что власть снова стремится "одеть женщин одинаково".

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Владельцев салонов красоты и парикмахерских вызвали в полицию и предупредили о том, что ограничения распространяются и на их работу. Известно о запрете на ввоз женских купальников бикини и шорты. Преподавательницам школ было приказано на работу ходить в одинаковых униформах.

Туркменские власти запрещает употреблять слово "коронавирус" и задерживает людей в масках. В стране не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Туркменистан - одна из самых закрытых стран мира. В мировом индексе свободы прессы за 2019 страна заняла последнее место.