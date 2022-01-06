Туристы затоптали тысячи яиц краснокнижных черепах

В 2021 году количество детенышей, достигших моря в этом районе, составило 36,9%. Фото: pixabay.com

В Турции туристы на пляжах Анталии затоптали тысячи яиц краснокнижных черепах каретта.

В этом году на побережье Средиземного моря обнаружили 500 незаконных "альтанок" в охраняемой зоне, где гнездятся каретта, пишет Haberler.com.

"На побережье Кумкой в районе Аксу в Анталии этим летом отдыхали более 2 тыс. человек. В результате экологи обнаружили, что 56,9% яиц в гнездах каретта оказались испорченными", - говорится в сообщении.

В марте прошлого года пляж Кумкой официально объявили "рассадником морских черепах". Несмотря на это, у кромки воды летом техника ставит дощатые "избушки". Жители временных зданий даже создали свое сообщество.

Ассоциация экологических исследований в течение 23 лет проводила в этом регионе наблюдение за гнездами черепах и вылуплением потомства. Президент этой организации Али Фуат Канболат заявил, что в сезоне 2021 года на побережье Кумкой они обнаружили 178 гнезд, плотность которых составила 148,3 на 1 км.

"Плохое использование пляжа, установка строительной техники и беседок, сточные воды приводят к порче яиц. Количество гнезд большое, но успех вылупления потомства очень низкий. Из-за проживания людей на пляже там появилось много бродячих собак, которые также вырывали яйца черепах", - отметил он.

В 2021 году количество детенышей, достигших моря в этом районе, составило 36,9% (4 485 особей). В то же время отложенных яиц на пляже было более 12 тыс.

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