 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 783
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 270
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1395
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3825
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1152
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1404
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1674
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
7
5
13
7
3
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде
Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
Видео
Все видео
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 567
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 405
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 774
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 450
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 11:52

Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде
5

  Комментировать

У Бангкока в Таиланде сезонные дожди и шторм затопили кафе
Фото: Reuters
Это привлекло туда туристов
Владельцы решили не закрываться
Посетителям нравится сидеть по колено в воде

В Бангкоке в Таиланде сезонные дожди и шторм затопили кафе.

Это привлекло туда туристов, сообщает Reuters.

Владельцы решили не закрываться и рекламировались как первый затопленный ресторан.

Посетителям нравится сидеть по колена в воде.

"Клиенты любят волны. То, что я считал кризисом, превратилось в возможность", - сказал владелец Титипорн Ютиманон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие

От наводнений в последние недели пострадали 30 северных и центральных провинций страны.

Несколько храмов в историческом тайском городе Аюттхая оказались под водой в среду, 6 октября, так как проливные муссонные дожди затопили провинции по всей стране. Более 40 храмов в Аюттхая, где расположены древние буддийские комплексы, руины и памятники, пострадали от наводнений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Мог согнуть подкову - 150 лет назад родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 7020
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5400
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3825
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2664
&quot;Тимошенко показала высшую школу политического цинизма&quot; - сети обсуждают спикериаду в Раде
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
 6 Просмотров: 2421
Мир
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
В Грузии обрушился дом. Из-под завалов достали младенца
7
 Просмотров: 135
Объявили лауреатов Нобелевской премии мира
Объявили лауреатов Нобелевской премии мира Просмотров: 126
Россия может закрыть свою миссию при НАТО
Россия может закрыть свою миссию при НАТО Просмотров: 99
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
13
 Просмотров: 72
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
7
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 127
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть