Туристы облюбовали затопленное кафе в Таиланде

Фото: Reuters

В Бангкоке в Таиланде сезонные дожди и шторм затопили кафе.

Это привлекло туда туристов, сообщает Reuters.

Владельцы решили не закрываться и рекламировались как первый затопленный ресторан.

Посетителям нравится сидеть по колена в воде.

"Клиенты любят волны. То, что я считал кризисом, превратилось в возможность", - сказал владелец Титипорн Ютиманон.

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От наводнений в последние недели пострадали 30 северных и центральных провинций страны.

Несколько храмов в историческом тайском городе Аюттхая оказались под водой в среду, 6 октября, так как проливные муссонные дожди затопили провинции по всей стране. Более 40 храмов в Аюттхая, где расположены древние буддийские комплексы, руины и памятники, пострадали от наводнений.