Туристов оштрафовали на € 950 за приготовление кофе на набережной

В Венеции полиция задержала и оштрафовала двух немецких туристов. Они готовили кофе на лестнице моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города.

Автор: bild.de В Венеции оштрафовали туристов из Германии

Пару возрастом 32 и 35 лет оштрафовали на € 950 за приготовлений кофе в газовой горелке для путешествий. После уплаты штрафа, им предложили покинуть город, сообщает bild.de.

В Венеции запрещены пикники на определенных участках и нельзя ходить без рубашки в общественных местах.

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"Венецию нужно уважать. Невежливо люди, которые приезжают сюда и делают то, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут оштрафованы и отстранены", - заявил мэр Венеции Луиджи Бругнаро.

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