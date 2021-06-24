Туристическая страна смягчила правила въезда для Covid-вакцинированных путешественников

Владельцы сертификатов о COVID-вакцинации больше не должны сдавать ПЦР-тест для путешествия в Египет. Фото: atorus

Министерство здравоохранения Египта разрешило вакцинированным от коронавируса туристам въезжать в страну без прохождения ПЦР-теста.

Об этом сообщили 24 июня, пишет The Guardian.

Путешественники должны предоставить сертификаты с QR-кодом о том, что прошли полный курс вакцинации одним из шести одобренных Египтом препаратов от коронавируса не менее чем за две недели до прибытия.

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Однако сообщили, что граждане стран, где активно распространяются новые штаммы Covid-19 все равно должны сдавать экспресс-тесты по прибытии.

Люди без сертификата о вакцинации от коронавируса, вынуждены будут предъявить справку, которая подтвердит отрицательный результат ПЦР-теста.

24 июня в Египте зафиксировали 466 новых случаев заболевания коронавирус. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 278 761. Однако официальные лица и эксперты говорят, что реальный показатель заражений значительно выше из-за низкого уровня тестирования и исключения результатов частных тестов.

Власти Египта объявили об ослаблении карантина в области туризма, торговли и обслуживания.