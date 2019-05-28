Турист погиб от нападения акулы

Пострадавший скончался в субботу после нападения. Фото: www.unn.com.ua

На Гавайях акула откусила ногу туристу.

Во время плавания на 65-летнего мужчину из Калифорнии напала акула, сообщает AP.

Трагедия произошла в субботу, 25 мая. На берег спасатели вытащили пострадавшего без ноги. Они провели реанимационные мероприятия, но тщетно.

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"Когда подошли ближе, я увидела кровь на его животе. Его запястье выглядело так, будто кожа просто оторвалась. А потом увидела, что его левой ноги от колена нет", - сообщила свидетель.

По данным властей, во время нападения мужчина плавал на расстоянии около 55 м от берега.

В американском штате Гавайи на острове Оаху туристический вертолет попал в аварию.В результате погибли по меньшей мере 3 человека.