Турецкий терапевт помогает женщинам снять стресс, позволяя бить себя

Терапевт Хасан Риза Гунай, позволяет клиентам бить себя, чтобы снять стресс. Большинство клиентов – женщины / ntv.com.tr

Турок Хасан Риза Гунай - лицензированный "тренер по борьбе со стрессом".

Он организует 15-минутные занятия, на которых позволяет клиентам избивать себя. Об этом сообщает Polsat.

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Большинство пользователей его услуг - женщины. Мужчина признался, что его вдохновил турецкий фильм "Сарк Бюльбулу", главный герой которого за плату позволяет разочарованным, скучающим или разгневанным людям заниматься борьбой, чтобы снять стресс.

Гунай сказал, что люди, которые приходят к нему, страдают депрессией, паническими атаками и неврологическими заболеваниями.

"В начале деятельности я предлагал терапию "живой боксерской груши", в которую затем включил метод снижения уровня стресса с помощью крика. За исключением некоторых частей тела, позволяю клиентам бить меня даже голыми руками. Я также познакомил с методом ударов по яйцам, фруктам, тортам или водяным шарикам. Бывает, притворяюсь политиком, актером или другим человеком, которого ненавидит клиент. Затем кладу фото определенного человека на лицо, чтобы стимулировать еще больше и настроить клиента в нужное настроение", - говорит терапевт.

Гюнай отбирает людей, которые обращаются к нему на занятия.

"Хотел бы иметь возможность обучать больше тренеров, специализирующихся на антистрессовой терапии, которым мог бы безопасно передать свои перчатки", - сказал Гюнай, получивший лицензию на практику антистрессового тренера в 2012 году.

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