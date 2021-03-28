Турция построит новый канал в Стамбуле

Проект должен завершиться в в 2023 году. Фото: Reuters

Турция одобрила план строительства нового канала в Стамбуле, который соединит Черное и Мраморное моря.

Проект вызвал критику из-за его стоимости и влияния на окружающую среду. Об этом сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заблокированный Суэцкий канал показали из космоса

"Мы быстро предпримем шаги, чтобы обогатить нашу страну 45-километровым каналом "Стамбул", - отметил министр окружающей среды страны Мурат Курум.

Приблизительная стоимость строительства составляет около $10 млрд. Завершить работы планируют в 2023 году.

Из-за блокирования Суэцкого канала гигантским контейнеровозом Ever Given Египет теряет около $14 млн в день. Кроме того, блокировка канала обходится мировой экономике в $9 млрд в день.