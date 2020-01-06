Турция отправляет войска в Ливию

Турецкие войска перебрасывают в Ливию. Фото: DW

Турция начала перебрасывать свои войска на территорию Ливии.

Их задачей является "координация и обеспечение стабильности", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Turk.

Анкара поддержит международно признанное правительство национального согласия, которое возглавляет генерал Халиф Хафтар.

Ранее парламент Турции принял закон о мандате на отправку войск в Ливию. В документе, среди прочего, отмечается, что такой шаг необходим, поскольку обострение ситуации в Ливии будет иметь негативное влияние на интересы Турции в регионе.

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31 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент представление о размещении турецких войск в Ливии. В Ливии действует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар. Он ведет военное наступление на Триполи.