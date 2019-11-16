Турция не собирается отказываться от российского оружия

урция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Фото: Deutsche Welle.

Турция не намерена отказываться от российских ЗРК С-400.

"Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, заявил глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир", - пишет Deutsche Welle.

Это заявление прозвучало через несколько дней после переговоров между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом, которые состоялись в Вашингтоне.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - цитирует DW Исмаила Демира.

Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые могли бы управлять этими комплексами.

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Накануне министерство обороны Турции доложило о завершении поставок второй батареи российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Турция и Россия в 2017 году заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В июле 2019-го в Турцию поступили первые компоненты ЗРК. В середине сентября стало известно о поставках последних компонентов второй батареи. Ввод комплексов в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года. 11 ноября советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут ввести против Турции санкции из-за соглашения о покупке у России С-400.