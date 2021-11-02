Туман заставил Турцию перекрыть Дарданеллы

Перекрытие пролива может привести к перебоям со снабжением. Фото: Pexels

Турция из-за тумана перекрыла судоходство в проливе Дарданеллы.

Он соединяет Мраморное море с Эгейским морем, сообщает агентство "Анадолу".

Дирекция управления движением в проливе Дарданеллы сообщила капитанам о закрытии пролива для транзита судов в обеих направлениях.

Движение судов возобновится с ослаблением тумана.

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Босфор и Дарданеллы - ключевые транзитные точки для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Закрытие приводит к перебоям с поставкой нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

В Турции семерых российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса. О задержании россиян в Анталии сообщили в генконсульстве РФ. В воскресенье прошло заседание суда. Россиянам бесплатно предоставили государственных адвокатов и переводчиков. На период досудебного расследования обстоятельств инцидента туристов взяли под стражу.