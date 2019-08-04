Третья за сутки: в США произошла стрельба

В американском городе Чикаго неизвестный устроил стрельбу в парке Даглас, семь человек получили ранения.
Инцидент произошел ночью 4 августа, мужчина стрелял из окна машины. Об этом сообщает местный телеканал NBC Chicago.
В результате стрельбы семь человек получили ранения. В больнице в критическом состоянии 21-летний парень. Еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставлены в местные медучреждения.
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Стрельба в Чикаго - уже третья в течение суток в США.
В результате массового расстрела посетителей торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) в воскресенье, 4 августа, погибли по меньшей мере 19 человек. Пострадали минимум 40.
Также 4 августа произошла стрельба в городе Дейтон штат Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, еще 16 получили ранения.
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