Третий год подряд самая грязная столица мира

Ворота Индии в Нью-Дели во время сильного смога в январе 2021-го / Getty Images

Индийская столица Нью-Дели третий год подряд оказывается самой грязной столицей мира. В то же время, по данным организации IQAir, оценивающей качество воздуха, Индия является домом для 35 из 50 самых загрязненных городов в мире.

Эксперты IQAir измеряют среднегодовое содержание воздушных частиц PM2,5 в кубическом метре воздуха. Загрязненный воздух вредит легким, приводит к смертельным заболеваниям, включая рак и проблемы с сердцем. Об этом пишет Independent.

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В 2020-м среднегодовая концентрация PM2,5 в кубическом метре воздуха в Нью-Дели составила 84,1. Это самый плохой показатель среди всех столиц мира. Между тем по сравнению с предыдущим годом уровень загрязнения уменьшился на 11% благодаря сокращению производств ввиду коронавируса.

В целом Индия занимает третье место в мире по уровню загрязнения воздуха после Бангладеш и Пакистана. Вместе в Бангладеш, Китае, Индии и Пакистане находятся 49 из 50 самых загрязненных городов мира.

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели более чем вдвое выше, чем в Пекине. Там среднегодовой показатель в 2020-м составил 37,5. Это сделало его 14-м самым загрязненным городом в мире.

По данным Greenpeace Southeast Asia Analysis и IQAir, загрязнение воздуха в прошлом году стало причиной 54 тыс. преждевременных смертей в Нью-Дели.

Население столицы Индии - около 20 млн жителей. Основными источниками загрязнения являются транспорт, строительство и сжигание мусора.

Во всем мире карантин из-за коронавируса привел к сокращению выбросов в атмосферу и снижению уровня загрязнения, однако эти достижения были частично компенсированы такими факторами, как лесные пожары и пылевые бури.