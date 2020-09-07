Треть страны верит в теории заговора

Акция сторонников "Альтернативы для Германии" в городе Рагун в марте 2016-го / ВВС

Более трети немцев верят, что тайные силы управляют миром. Таковы данные опроса.

Согласно опросу Фонда "Конрада Аденауэра", 11% абсолютно уверены, что скрытые силы правят миром, а 19% считают, что это вероятно так. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Среди сторонников теории сговора 13% считают мировыми правителями - корпорации, банки и финансовый капитал. 12% спецслужбы, ЦРУ, "Моссад", КГБ. 11% - самых богатых людей и семьи Рокфеллеров, Ротшильдов и евреев. Каждый 6-й не может назвать таинственных мировых правителей.

В то же время 27% считают утверждение о мировой тайной власти - вероятно, неправильным. 35% - абсолютно ошибочным.

Опрос провели в октябре 2019-го, до пандемии коронавируса. Опросили 3250 человек. Люди с высоким уровнем образования были менее склонны верить в теории заговора. Каждый 5-й выпускник высшей школы или университета согласен с утверждением о секретной мировой власти.

Результаты опроса не коррелировались с тем, в восточной или западной части страны живет человек, мужчина или женщина, молодой или старый. В то же время среди сторонников теории сговоров 56% - сторонники крайней правой партии "Альтернатива для Германии".