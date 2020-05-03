Трехлетний ребенок исчез из гостиничного номера на курорте

Сейчас девочке должно было быть 17 лет ФОТО: Daily Mirror

Трехлетняя Мэделайн Маккейн исчезла из гостиничного номера родителей в Португалии 3 мая 2007-го. Через две недели девочке должно было исполниться четыре года.

Британцы Джерри и Кейт Маккейн приехали в Португалию в Прая да Луш отдохнуть с Мэделайн и двухлетней двойней Шоном и Амели. Договорились с друзьями вечером 3 мая пойти в бар. Дети уже спали в номере. Родители каждые полчаса ходили проверять, как они. В 10 вечера мать обнаружила, что Мэделайн исчезла.

Местная полиция считала, что девочка найдется. Не передали оперативно описание ребенка на границу с Испанией. Там не обыскивали автомобили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детей чаще всего крадут родственники

Впоследствии начались международные поиски. Найти Мэделайн призвали футболист Дэвид Бекхэм, писательница Джоан Роулинг.

В сентябре полиция Португалии назвала Джерри и Кейт подозреваемыми. В багажнике их арендованного авто нашли ДНК девочки. Оба родителя медики. Была версия, что дали детям снотворное, но у Мэделайн началась реакция. Полиция предполагала, что спрятали ее тело, а потом перевезли куда-то. Маккейны отрицают эту версию. За ними постоянно следили и полиция, и репортеры. Выбраться куда-то, чтобы спрятать тело, не могли. Шеф полиции позже признал, что результаты анализов не были убедительными.

За восемь лет детективы британского Скотланд-Ярда потратили на поиски пропавшей Мэделайн Маккейн 11 млн фунтов - 370 млн грн. 31 детектив и их помощники работали исключительно над этим делом. Не нашли причастного, не имеют зацепок.