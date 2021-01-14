Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия

Клети Келлер участвовал в штурме Капитолия. Фото: ph.news.yahoo.com

Американского олимпийского чемпиона по плаванию 38-летнего Клети Келлера обвинили в участии в штурме Капитолия 6 января.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США, пишет AFP.

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Мужчина для участия в штурме надел куртку олимпийской сборной США с логотипом "США" и нашивкой. Именно по верхней одеждой узнали трехкратного олимпийского чемпиона.

Спортсмена обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий, препятствовании правоохранительным органам и насильственной поведении.

Келлер участвовал в Олимпийских играх трижды - в 2000-м, 2004-м и 2008 годах. Он завоевал 2 золота и 1 серебро в эстафете вольным стилем и 2 бронзы в индивидуальной гонке.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который штурмовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа, сообщили о многочисленных ранениях и выстрелах.