Трансатлантическая облава: 150 человек арестовали по делу о наркотиках в даркнете

В рамках международного расследования изъяли более $31 млн. Фото: Pexels

Правоохранители США и Европы арестовали 150 человек и изъяли более $31 млн в рамках международного расследования по продаже наркотиков в даркнете.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые отвечают за десятки тысяч незаконных продаж в США, Великобритании, Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Швейцарии, сообщает Министерство юстиции США.

Следователи изъяли более $31,6 млн наличными и виртуальной валютой, а также 45 единиц оружия.

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Даркнет – это часть интернета, которая доступна только через специальные программы.

От 1 млн. до 1,5 млн. граждан Украины употребляют наркотики. Ежегодно это количество увеличивается на 8-10%. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова во время совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов.