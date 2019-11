Трампу передали символический провокационный подарок

Президенту США Дональду Трампу немецкие активисты прислали обломок Берлинской стены. Таким образом напоминают о том, что США помогали строить мир без стен.

Обломок стены весом 2,7 тонн прибыл в Вашингтон в субботу. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, пишет Newsweek.

Подписан "жителями Берлина" обломок стены содержит текст, который отмечает, что "ни одна стена не существует вечно".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строить мир без стен", - говорится в тексте на обломке. Также там напомнили, что США годами делали все, чтобы помочь свергнуть Берлинскую стену.

A group of Germans are sending President Trump a 2.7-ton original segment of the Berlin Wall to mark 30 years since it fell.



The inscription reads in part, "No wall lasts forever. For decades the US played a major role in bringing this wall down." pic.twitter.com/yn35oZpTXi