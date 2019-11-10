Трампу передали символический провокационный подарок

Трампу передали кусок Берлинской стены. Фото: Интерфакс

Президенту США Дональду Трампу немецкие активисты прислали обломок Берлинской стены. Таким образом напоминают о том, что США помогали строить мир без стен.

Обломок стены весом 2,7 тонн прибыл в Вашингтон в субботу. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, пишет Newsweek.

Подписан "жителями Берлина" обломок стены содержит текст, который отмечает, что "ни одна стена не существует вечно".

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"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строить мир без стен", - говорится в тексте на обломке. Также там напомнили, что США годами делали все, чтобы помочь свергнуть Берлинскую стену.

A group of Germans are sending President Trump a 2.7-ton original segment of the Berlin Wall to mark 30 years since it fell.



The inscription reads in part, "No wall lasts forever. For decades the US played a major role in bringing this wall down." pic.twitter.com/yn35oZpTXi — Carl Nasman (@CarlNasman) 7 листопада 2019 р.

The piece of the Berlin Wall of @InitiativeOG was rejected by the Secret Service. Letter to Pres Trump reads in part, "We would like to give you one of the last pieces of the failed Berlin Wall to commemorate the United States' dedication to building a world without walls." pic.twitter.com/9xudZ5QZXe

— Katie Kyros (@KatieKyros) 9 листопада 2019 р.

Транспортировали фрагмент за счет частных пожертвований. Но такой подарок у адресата принять отказались.

9 ноября 1989 в Берлине повалили стену, разделявшую город на восточную и западную части, - эта дата стала началом процесса объединения Германии. Падению предшествовал документ о фактическом объединении двух немецких государств.