Трампу готовятся во второй раз объявить импичмент

Трамп под импичментом. Фото: Reuters

Члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранение действующего президента Дональда Трампа и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу.

Такие планы появились на фоне беспорядков в Вашингтоне, со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CBS.

Окончательное решение о возможном отстранении Трампа пока еще не было принято, и такие планы находятся лишь на стадии обсуждения.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства.

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Напомним, Конгресс США возобновил заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента. Заседание возобновили после того, как утихли массовые протесты.