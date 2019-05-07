Трампа защищает от суда должность президента - юристы

Фото: Ian Langsdon (EPA-EFE)

Почти 500 бывших американских прокуроров заявили, что президент США Дональд Трамп избегает судебного преследования. И это только благодаря своему посту.

Совместное обращение юристов опубликовали в ответ на 400-страничный отчет спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди подписавших обращение - представители и Республиканской, и Демократической партий, сообщает DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Госдепе США объяснили причину отзыва Йованович

В письме говорится, что в отчете Мюллера, посвященном предполагаемым связям Трампа и его предвыборного штаба с Россией, есть достаточно действий, за которые можно привлечь к суду. Попытки Трампа уволить Мюллера, ограничить масштаб расследования и помешать работе следователей со свидетелями - среди них.

Юристы ссылаются на внутреннее положение американского Минюста от 1973-го, которое интерпретирует конституцию США в пользу действующего президента, которого невозможно привлечь к ответственности.

Прокуроры в отставке полагают, что любой другой человек на месте Трампа уже был бы обвинен.

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал президента Дональда Трампа клоуном. При этом подчеркнул, что не намерен соперничать с Трампом в игре в прозвища, а стремится сохранить дискурс на более высоком уровне.