Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора

Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским. Фото: Цензор

Президент США Дональд Трамп получил согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на него.

"Государственный секретарь Помпео получил согласие от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного разговора, которую я имел с их президентом. Они не понимают, почему это стало таким важным. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов!" - написал глава Белого дома в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Начинаем расследования". Запустили процедуру импичмента Трампа

Во вторник Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала предметом последних политических обострений в США. Перед этим он подчеркнул, что такая практика неприемлема, поскольку другие мировые лидеры потеряют всякое доверие к открытому общению по телефону. Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследования в комитетах нижней палаты Конгресса.