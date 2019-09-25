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среда, 25 сентября 2019 03:05

Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора

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Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским. Фото: Цензор

Президент США Дональд Трамп получил согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на него.

"Государственный секретарь Помпео получил согласие от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного разговора, которую я имел с их президентом. Они не понимают, почему это стало таким важным. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов!" - написал глава Белого дома в Twitter.

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Во вторник Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала предметом последних политических обострений в США. Перед этим он подчеркнул, что такая практика неприемлема, поскольку другие мировые лидеры потеряют всякое доверие к открытому общению по телефону.

Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследования в комитетах нижней палаты Конгресса.

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