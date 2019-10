Президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против Турции из-за военной операции "Источник мира" в Сирии

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, - ред.) И многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции", - написал Трамп.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!