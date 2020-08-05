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среда, 05 августа 2020 05:09

Трамп заявил, что "взрывы в Бейруте" это атака американцев: военные отменили заявление

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Трамп заявил, что &quot;взрывы в Бейруте&quot; это атака американцев: военные отменили заявление
Трамп заявил об атаке по Бейруту. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не верит, что взрыв в ливанском Бейруте - это несчастный случай. Он считает, что это результат атаки и взрыва бомбы.

Слова Трампа опровергли три сотрудника Пентагона, которые захотели остаться анонимными, сообщает CNN.

Один из военных сообщил, что если бы была информация об атаке, то были бы приняты меры по защите американской армии, которая находится в регионе.

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Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 4000 человек, 78 погибли. Также разрушено много домов в городе.

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