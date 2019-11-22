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пятница, 22 ноября 2019 20:00

Трамп заявил, что любит украинский народ

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Трамп заявил, что любит украинский народ
Трамп хочет помочь Украине бороться с коррупцией. Фото: Delo.ua

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит украинцев и его волнуют проблемы украинцев.

"Я люблю украинский народ", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Он не видит ничего плохого в том, что бы призывать Киев бороться с коррупцией. Украина входит в число стран, где проблема коррупции стоит наиболее остро.

"Нужно убедиться, что деньги будут потрачены должным образом", - добавил Трамп.

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Поэтому он поручил своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику. Трамп назвал его возможно лучшим борцом с преступностью за последние 50 лет.

Трамп считает, что подобный послужной список должен был позволить Джулиани эффективно помогать Украине бороться с коррупцией.

Украина не получила более 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее прекращалось президентом США Дональдом Трампом. Указанная сумма осталась на американских счетах.

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