Трамп завершил переговоры с Ким Чен Ыном на позитиве

Президент США Дональд Трамп преуспел в переговорах с лидером КНДР. Ким Чен Ын согласился на возобновление переговоров по ядерной проблеме.

Этот вопрос зашел в тупик в начале этого года на саммите во Вьетнаме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс США хочет запретить Трампу воевать с Ираном

"Это великий день для всего мира", - прокомментировал встречу Дональд Трамп. После часового разговора он пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон.

Лидеры стран договорились создать группу переговорщиков от двух сторон, которые будут обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Представители начнут работу в ближайшие 2-3 недели.

Pres. Trump became the first U.S. president to step into North Korea as he strode by himself across the demilitarized zone and shook hands with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/IwiGbk2gav pic.twitter.com/UeAZ3b8IJC