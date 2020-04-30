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четверг, 30 апреля 2020 15:00

Трамп "заболел" на конспирологию: Китай использует коронавирус, как оружие против него

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Трамп &quot;заболел&quot; на конспирологию: Китай использует коронавирус, как оружие против него
Президент США Дональд Трамп считает, что Китай использует коронавирус как оружие против него в плане выборов президента в США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин использует коронавирус, чтобы не допустить его переизбрания.

В интервью изданию Reuters Трамп рассказал, что ответственность за пандемию несет в первую очередь Китай. И свою политику в отношении коронавируса Пекин строит так, чтобы Трампа не выбрали на второй срок.

Им, мол, выгоднее победа его оппонента Джо Байдена, который уверенно выигрывает праймериз от демократов и именно станет весомым соперником Трампа на президентских выборах в США через год.

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"Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту гонку", - сказал Трамп, намекнув, что "может многое" и пока он размышляет над тем, как правильно наказать Китай.

Введенный из-за коронавируса карантин усилил экономическое падение Ливана, начавшееся после объявления дефолта. Люди громят банки и жалуются на голод.

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30
апреля

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