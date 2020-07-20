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понедельник, 20 июля 2020 04:40

Трамп выступил против обязательного ношения защитных масок

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Трамп выступил против обязательного ношения защитных масок
Трамп отрицает ношение масок. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против обязательного ношения защитных масок на общенациональном уровне.

"Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо", – сказал Трамп, подчеркнув, что поддерживает американцев, которые их носят для предотвращения распространения коронавируса, пишет "Голос Америки".

Американский президент не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, что требование обязательного ношения масок является законным", – резюмировал он.

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Между тем, США остаются в тройке лидеров стран, где зафиксировано больше всего заразившихся коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране подтверждено 71,4 тысячи случаев инфицирования опасной болезнью.

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