Трамп ветировал оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны. Законопроект предусматривает 3%-ное повышение заработной платы военнослужащим США и более 740 млрд долларов на военные программы и строительство.
Документ также предусматривает расширение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", и введение ограничений в отношении Турции из-за закупки российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает AP.
Кроме этого Украине должны были продолжить ассигнования по военной помощи.
Ежегодно США выделяло Украине на военные нужды 250 млн долларов.
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Теперь Конгресс должен снова предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента.
Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.
Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
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