Трамп ветировал оборонный бюджет США

Оборонный бюджет США Трамп ветировал. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны. Законопроект предусматривает 3%-ное повышение заработной платы военнослужащим США и более 740 млрд долларов на военные программы и строительство.

Документ также предусматривает расширение санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", и введение ограничений в отношении Турции из-за закупки российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает AP.

Кроме этого Украине должны были продолжить ассигнования по военной помощи.

Ежегодно США выделяло Украине на военные нужды 250 млн долларов.

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Теперь Конгресс должен снова предоставить достаточное количество голосов, чтобы преодолеть вето президента.

Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат - 29 декабря.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".