Трамп уменьшил квоту на беженцев

Трамп не хочет видеть беженцев. Фото: Сегодня

Президент США Дональд Трамп, который ранее приказал пускать мигрантов только с медстраховкой, уменьшил квоту на прием беженцев, которых будут принимать Соединенные Штаты в 2020 финансовом году.

"Прием беженцев в количестве до 18 000 для Соединенных Штатов в течение 2020 финансового года оправдан гуманитарными проблемами и не затрагивает национальных интересов", – говорится распоряжении американского президента.

В документе указали, какие категории беженцев получат количество разрешений на убежище.

В США готовы защитить 5000 человек, преследуемых по религиозным мотивам, 4 тысячи граждан Ирака, которые помогали США.

Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1500 человек. Остальные 7500 мест получат беженцы других категорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приносит миллиардные убытки: Трамп не хочет давать гражданство по праву рождения

Ранее Дональд Трамп своим указом ввел новые меры по контролю над потоком мигрантов, которые хотят получить убежище в США. Согласно новым правилам, мигранты, которые хотят получить в США убежище или временную работу, смогут это сделать при условии оплаты услуги за более быстрое рассмотрение заявок.