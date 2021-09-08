Трамп собрался баллотироваться в президенты США в 2024-м - Politico

45-й глава Белого дома Дональд Трамп будет участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.
Он ждет подходящего момента, чтобы об этом сообщить публично, передает Politico.
В последнее время Трамп усилил присутствие в медиапространстве. Его штаб начал сбор средств и запустил политическую рекламу с атаками на действующего президента США Джо Байдена.
Рейтинг Байдена значительно снизился на фоне захвата власти в Афганистане боевиками "Талибана" и ухудшения коронавирусной ситуации в США, пишет издание. Трамп активно этим пользуется и пытается продвинуть себя.
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Бывший советник Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет участвовать в выборах на 99-100%.
"Думаю, он точно будет участвовать в выборах 2024 года. У нас вчера вечером была хорошая беседа", - прокомментировал Миллер.
Президента США Джозефа Байдена призвали уйти в отставку после захвата талибами власти в Афганистане.
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