Трамп собрался баллотироваться в президенты США в 2024-м - Politico

Дональд Трамп будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Фото: Reuters

45-й глава Белого дома Дональд Трамп будет участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году.

Он ждет подходящего момента, чтобы об этом сообщить публично, передает Politico.

В последнее время Трамп усилил присутствие в медиапространстве. Его штаб начал сбор средств и запустил политическую рекламу с атаками на действующего президента США Джо Байдена.

Рейтинг Байдена значительно снизился на фоне захвата власти в Афганистане боевиками "Талибана" и ухудшения коронавирусной ситуации в США, пишет издание. Трамп активно этим пользуется и пытается продвинуть себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп попал в пятерку самых худших президентов США

Бывший советник Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет участвовать в выборах на 99-100%.

"Думаю, он точно будет участвовать в выборах 2024 года. У нас вчера вечером была хорошая беседа", - прокомментировал Миллер.

Президента США Джозефа Байдена призвали уйти в отставку после захвата талибами власти в Афганистане.