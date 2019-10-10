РБК Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на призыв Байдена к импичменту

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний призвал объявить ему импичмент.

"Жаль видеть сонного Джо Байдена, который со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и призывает к моему импичмента", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что "не сделал ничего плохого", а "неудачная предвыборная кампания Джо не дала ему другого выбора".

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Бывший вице-президент Джо Байден впервые ответил на словесные атаки президента Дональда Трампа, призвав к его импичмента. Бывший вице-президент сказал, что Трамп "предъявил приговор самому себе" не только когда он попросил президента Украины во время телефонного разговора 25 июля провести расследование по поводу семьи Байденом и президентских выборов 2016 года, но и когда он публично призвал Украину и Китай к расследованию против Байдена на прошлой неделе.

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