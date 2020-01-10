Трамп резко изменил свое мнение о глобальном потеплении

Трамп заявил, что считает глобальное потепление серьезной проблемой. Фото: Washington Post

Президент США Дональд Трамп сменил позицию и отметил, что серьезно относится к глобальному потеплению и считает его серьезной проблемой.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Это не мистификация. В этом нет ничего вымышленного. Это очень серьезная тема. Я хочу самый чистый воздух и самую чистую воду", - заявил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем грозит потепление в Украине: климатолог рассказала о неутешительных последствиях

В июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По его тогдашнему мнению, изменения климата - это надуманная проблема, а Парижское соглашение стало бы катастрофой для США. Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, приняли в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26−28% по сравнению с уровнем 2005 года. Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

Климатический саммит ООН в Мадриде завершился со скандалом, поскольку крупнейшие мировые экономики не берут на себя обязательства, закрепленные в Парижской сделке.