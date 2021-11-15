Трамп продаст отель в Вашингтоне за $375 млн

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization продаст отель в Вашингтоне за $375 млн.
Trump International Hotel будет переименован в Waldorf Astoria. Им будет управлять группа Hilton, передает BBC.
Соглашение будет завершено в первом квартале 2022 года.
Компания Трампа открыла гостиницу для публики в сентябре 2016 года. Расследование Конгресса США в прошлом месяце выявило, что гостиница потеряла более $70 млн прибыли во время президентства Трампа.
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Trump Organization поначалу арендовала здание на 60 лет. С 2019 года искала покупателей недвижимости.
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует запустить платформу социальных сетей Truth Social. Экспрезидент заявил, что члены террористического общества "Талибан" имеют аккаунты в Twitter.
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