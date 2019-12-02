Трамп преодолеет страшную болезнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что поборет за десять лет эпидемии СПИДа в стране.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/ СПИДом, и скорбим по погибшим. Подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ / Спида в Америке через десять лет", - заявил Трамп.

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Американские ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека — ВИЧ.



В лаборатории Abbott Laboratories и миссурийском универстите, где проводили исследования сообщили, что уже есть люди, которые им заражены. ВИЧ имеет несколько штаммов. Они со временем могут подвергаться изменениям и мутациям. Новый штамм принадлежит группе Му виду ВИЧ-1.