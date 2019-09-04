Трамп поздравил поляков с годовщиной Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп не посетил мероприятия по случаю 80-годовщины начала Второй мировой войны в Польше. Фото - КП

Президент США Дональд Трамп в комментарии о 80-й годовщине начала Второй мировой войны сказал, что он "просто хочет поздравить" Польшу с этим.

1 сентября там проходили мероприятия по случаю нападения нацистской Германии. Сам Трамп туда не поехал, а отправил вице-президента Майка Пенса, сообщает Washington Post.

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"У меня есть хорошее послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. у нас также есть много поляков в нашей стране, это может быть 8 миллионов. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

Президент США Дональд Трамп вместо того, чтобы посетить мероприятия по случаю 80-годовщины начала Второй мировой войны в Польше, играл в гольф. Он поехал в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где провел несколько часов.